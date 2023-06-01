NY株式1日（NY時間11:22）（日本時間00:22） ダウ平均50891.38（-141.08-0.28%） ナスダック27021.46（+48.84+0.18%） CME日経平均先物66745（大証終比：-335-0.50%） 欧州株式1日GMT15:22 英FT100 10308.90（-100.38-0.96%） 独DAX 24979.41（-125.29-0.50%） 仏CAC40 8122.33（-61.01-0.75%） 米国債利回り 2年債 4.074（+0.070） 10年債 4.499（+0.063） 30年債 5.