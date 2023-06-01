１日、潘家口ダムで撮影した長城。（ドローンから、唐山＝新華社配信／劉満倉）【新華社唐山6月1日】中国河北省唐山市遷西県の潘家口ダム周辺の山々にある古長城は1日、朝日に照らされ、紺碧の川面と共に壮大な景色をつくり出した。１日、潘家口ダムで撮影した長城。（ドローンから、唐山＝新華社配信／劉満倉）１日、潘家口ダムで撮影した長城。（ドローンから、唐山＝新華社配信／劉満倉）１日、潘家口ダムで撮影した長城。（