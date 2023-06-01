５月３０日、陶然亭公園で撮影したヤツガシラ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京6月1日】中国北京市西城区の陶然亭公園で、ひなに餌を運ぶヤツガシラがカメラに捉えられた。５月３０日、陶然亭公園で撮影したヤツガシラ。（北京＝新華社配信／郭連友）５月３０日、陶然亭公園で撮影したヤツガシラ。（北京＝新華社配信／郭連友）５月３０日、陶然亭公園で撮影したヤツガシラ。（北京＝新華社配信／郭連友）５月３０日、