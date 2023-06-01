台風6号が直撃した沖縄本島では倒木や停電など被害が相次ぎ、ケガ人も出ました。台風はこのあと、暴風域を伴ったまま西日本から関東にかけて接近し、警報級の大雨となるおそれもあり、厳重な警戒が必要です。台風6号の最新情報を気象予報士の岡田沙也加さんに聞きます。■2日の帰宅時間は九州南部〜四国で大荒れのピークに先ほど更新された予報円なんですが、台風6号は現在、沖縄本島の近くを北上していて、沖縄県や奄美では暴風警