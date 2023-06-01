5月31日の東京ドーム公演で嵐としてのグループ活動を終了した松本潤（42）が、公演後初めて自身のインスタグラムを更新。ワイングラスで乾杯する写真を投稿した。「本当に楽しかった。ありがとう」というシンプルな文章とともに4枚の写真を投稿。ワイングラスで乾杯する5人の手や、「2026.5.3127年間、ありがとう嵐」と書かれた東京ドームの展示物の写真などが載せられた。