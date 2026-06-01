会った瞬間から、なんだか嬉しそう。そんな“わかりやすい反応”をする男性っていませんか？男性は本命相手に対して、“リアクション”が自然と変わっていきます。その違いは、会えた瞬間から表れるものです。“最初の表情”が変わる男性は本命相手には、会った瞬間の表情が自然とやわらぎます。笑顔になったり、声のトーンが少し上がったりと、“嬉しさ”が無意識に出してしまうでしょう。これは、“会えたこと自体が嬉しい”状態