無意識にしている行動が彼氏の気持ちを冷めさせてしまうことってあるもの。それが積み重なっていくと、当然別れ話にも繋がっていくでしょう。そこで今回は、男性が意外と嫌がってる「彼女の行動」を紹介します。｜一方的に喋り続ける彼氏との会話中、一方的に喋り続けてしまうことってありませんか？しかも、自分が話すことに夢中になるあまり、彼が何か言いたげな表情をしているのに気づかなかったり、自分の話が一段落したら彼氏