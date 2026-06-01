会っているときは幸せなのに、一人になると急に苦しくなる。誰にも言えないまま、気持ちだけが大きくなっていく。そんな風に不倫関係では、“一人で抱え込む状態”になりやすいことがあります。その孤独感が、関係をさらに苦しく感じさせる原因になることも少なくありません。関係を周囲に話しにくい普通の恋愛のように、友人に気軽に相談できない。嬉しかったことも、不安なことも、一人で抱え込む時間が増えていきます。その結果