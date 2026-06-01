食事を減らしているのに、なぜか体が重たい感覚はありませんか？気温や湿度が上がるこの時期は、体の巡りや胃腸バランスが乱れやすく、“頑張るダイエット”が逆に負担になることも少なくありません。2026年初夏は“体を重くしない生活”がキーワード。無理に我慢するよりも、毎日の習慣を少し整えるほうが、大人世代には合いやすくなっています。夜に“炭水化物抜き”をしない「夜は炭水化物を抜く」という人も多いですが、極端に