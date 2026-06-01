どんなに浮気をしそうなイメージのない真面目そうな男性であっても、些細なきっかけで浮気をしてしまうケースがあるでしょう。そこで今回は、そんな男性の男性の「魔が差す瞬間」を紹介します。彼女とのすれ違いが続いたときどんなに円満なカップルであっても、生活サイクルや価値観などのすれ違いが生じることも。そして、円滑にコミュニケーションができないことが続いていることをきっかけに、ふと魔が差して浮気をしてしまう男