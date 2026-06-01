１枚でコーデが決まりやすく、暑い季節にも頼りやすいワンピース。ですが、「ラクなのにおしゃれに見えない」「なぜかスタイルが悪く見える」と感じることはありませんか？その原因として意外と多いのが、“ウエスト位置”や“重心バランス”。特に40代・50代は、体型そのものより、“どこに重心があるように見えるか”で印象が変わりやすくなります。2026初夏は“締めつけて細く見せる”より、“自然に流れるシルエット”がトレン