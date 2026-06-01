日本共産党の山添拓参院議員が5月30日にX（旧Twitter）に投稿したポストで、「ロシアのウクライナ侵攻」を「対ウクライナ戦争」と表記し、波紋を広げている。 発端となったのは、同29日に防衛省がウクライナ軍の支援のために設置しているNATOの司令部に自衛官4人を派遣すると発表したこと。小泉進次郎防衛相は記者の取材に「新しい戦い方などで教訓を得ることは、わが国自身の防衛体制の強化にもつながる」と話したと報じられた