警察庁の楠芳伸長官は、全国警察本部長会議で、トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）の撲滅に向け、中核的人物の検挙や、強盗事件の未然防止を徹底するよう指示しました。楠長官は、栃木県内で起きた強盗殺人事件を念頭に、「匿名・流動型犯罪グループによる犯罪は、国民の平穏で安全な暮らしを脅かす治安上の最重要課題だ」と指摘しました。その上で、「匿名性の壁に隠れた中核的人物を検挙するため、全国警察が一体となり対策