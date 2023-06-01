名古屋市南区で男女2人が死亡したひき逃げ事件で、85歳の男が運転するマイクロバスが事故を起こすまでの一部始終を捉えた映像を入手しました。ひき逃げの現場となった交差点を捉えたドライブレコーダーの映像です。画面の奥から直進して交差点に入ってくるマイクロバスは、今にも停まりそうなゆっくりとしたスピードです。歩行者が行き交う横断歩道に近づくと加速したように見えます。映像には慌てて駆