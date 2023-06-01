埼玉・川口市の住宅で男女2人が血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は殺人容疑も視野に捜査しています。1日午後3時ごろ、川口市の住宅から「ケアマネジャーを切りつけた」と男性の声で110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、住人とみられる60代の男性と女性が血を流して倒れていて、病院で死亡が確認されました。先ほど、亡くなった女性は介護支援専門員の鈴木希代子さん（63）と判明しました