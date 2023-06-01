過去に本コーナーで「Xiaomi 17 Ultra」のデータ容量が足りなさそうという話を書いたが、結局4月は、IIJmioのギガプランで契約している5GBが途中で尽きてしまった。5月も本稿を執筆している5月21日時点で、すでにデータ容量はゼロ。 契約から3カ月連続で速度制限がかかった状態になっている。発表会の撮影に使うと、多いときで2～3GBをアップロードしているため、当然なのだが。当初