台風6号は奄美地方を暴風域に巻き込みながら北上しています。2日にかけて県内に最も接近する見込みです。台風6号は1日午後10時には沖縄県の北約90キロにあり、1時間に約20キロの速さで北へ進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。1日午後11時現在、奄美地方南部が暴風域に入っていて奄美地方北部もこの後、暴風域に入る見込みです。奄美地方は2日未明から明け方にかけ台