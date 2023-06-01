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【30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年4月25日 価格：4,400円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約145mm 今回レビューするのは、BANDAI SPIRITSから4月25日発売のプラモデル「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」。30 MINUTES LABEL