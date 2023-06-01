【地獄先生ぬ～べ～ 鬼の手マスコットコレクション】 6月中旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「地獄先生ぬ～べ～ 鬼の手マスコットコレクション」を6月中旬に発売する。価格は1回400円。 TVアニメ「地獄先生ぬ～べ～」より、鵺野鳴介の左手に封じられた「鬼の手」を再現した、ボールチェ