【BRICKROID マジンガーZ】 6月2日 出荷開始 価格：1,800円 【BRICKROID 機械獣セット（1）】 6月2日 出荷開始 価格：3,850円 BRICKROID マジンガーZ グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「BRICKROID マジンガーZ」（価格：1,800円）と「BRICKROID 機械獣セット（1）」（価格：3,850円）の出荷を6月2日に開