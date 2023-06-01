【Amazon：ダイソン 掃除機「Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）」】 期間：6月2日0時～6月15日23時59分 Amazonにて、ダイソンのコードレス掃除機「Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）」が特別価格で販売されている。期間は6月15日23時59分まで。 本商品は「ダイソン デジタルモーター V8」を搭載したコードレス掃除機。毎分最大107,000回転し、パワフルな吸引力を生