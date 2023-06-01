【Amazon：日立 コードレス掃除機】 期間：6月2日0時～6月15日23時59分 紙パック式スティッククリーナー「PKV-BK3K V」（ライトラベンダー） Amazonにて、日立のコードレス掃除機が特別価格で販売されている。期間は6月15日23時59分まで。 今回、紙パック式スティッククリーナー「PKV-BK3K V」（ライトラベンダー）や、コード