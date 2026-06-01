女優で２児ママの佐々木希が１日、ＳＮＳを更新。ルイ・ヴィトンの夏っぽいバッグを合わせたコーデを披露した。「撮影後に」写真を撮ったことを報告し、「バッグに付いているチャームが個性的♡」と「＃ＰＲ」と言葉を添え、白地にベージュの柄のルイ・ヴィトンのバッグを身につけた写真をアップ。チャームはテニスのラケットのよう。夏らしいノースリーブの白いトップスに紺のボトムスというコーデによく似合う。この投