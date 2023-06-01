牛丼チェーンと百貨店の異色タッグ。目指すは新たな客層の開拓です。神戸牛をぜいたくに盛り付け、特製のタレで仕上げた一品。大手牛丼チェーン「松屋フーズ」の高級牛めし「神戸牛牛めし」です。販売するのは、松屋は松屋でも東京・銀座の百貨店「松屋銀座」にオープンするテイクアウトの専門店です。この日取材したのは、それぞれの担当者が顔を合わせた最終調整会議。松屋フーズ担当者：デパートに買い物に来るお客さまにいいア