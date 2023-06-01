気象台は、2日午前0時13分に、波浪警報を西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表しました。種子島・屋久島地方では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■鹿児島市●波浪注意報【発表】■鹿屋市●波浪注意報【発表】■枕崎市●波浪注意報■阿久根市●波浪注意報■出水市●波浪注意報【発表】■指宿市●波浪注意報■西之表市●波浪警報【発表】■垂水市●波浪注意報【発表】■薩摩川内市●波浪注意報■