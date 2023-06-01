イスラエル軍によるレバノンへの攻撃を受けイランがアメリカとの戦闘終結に向けた協議を停止したということです。これはイランのタスニム通信が伝えたものです。イスラエル軍がレバノンに拠点を置く親イラン組織「ヒズボラ」への攻撃を続けている事を受け、イランがアメリカとの戦闘終結に向けた協議を停止したということです。イランはこれまでアメリカとの停戦の条件にイスラエルのレバノンへの攻撃の中止も求めていて、これに違