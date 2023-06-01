東京・渋谷区では、今月から「ポイ捨て」をした人に対する2000円の罰則が始まりました。初日の1日は10件の徴収があったということです。渋谷区では、長年課題となっていた「ポイ捨て」問題を解決するため、去年12月に条例を改正し、今月からは「ポイ捨て」をすると過料2000円の罰則となります。区によりますと、初日の1日は10件の過料の徴収があり、▼うち9件がたばこのごみ、▼うち1件がペットボトルだったということです。徴収は