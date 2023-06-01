スカイマークは１日、航空燃料の消費量を抑える「省燃費運航」を強化すると発表した。中東情勢の悪化で航空燃料価格が高止まりする中、運航上の工夫のほか、窓の日よけを下げてもらうなど乗客への協力の呼びかけも進める。乗客への呼びかけは、駐機中や降機時に直射日光を避けることで、冷房に使う航空燃料を減らす狙いがある。空調装置の稼働時間を１分短くすることで、約１・８キロ・グラムの燃料削減が見込めるという。ま