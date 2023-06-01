【Amazon：ASUS ゲーミングモニター】 期間：6月2日0時～6月15日23時59分 【Amazon.co.jp限定】27インチゲーミングモニター「ROG Strix XG27ACMG」 Amazonにて、ASUSのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は6月15日23時59分まで。 今回、WQHD（2,560×1,440）解像度で、270Hz（OC）のリフレッシュレートに対応する27イン