「嵐」の松本潤が２日に自身のインスタグラムを更新し、５月３１日に行われたラストライブの感想とともに思い出ショットを投稿。東京ドームのステージで５人がグラスを持って乾杯する写真などを披露した。松本は５月３１日に、約４９万人を動員した嵐のラストツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」（５都市１５公演）の最終公演である東京ドームのコンサートに出演。その日をもって約２６年半のグループ活動を終えた。それか