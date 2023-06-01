『プラダを着た悪魔２』のアン・ハサウェイが主演を務め、ユアン・マクレガーが共演する映画『オークストリートの異変』が、8月14日に日米同時公開される。極秘映画プロジェクトと呼ばれてきた本作がついにそのベールを脱いだ衝撃の本予告と、海外版本ポスターが解禁された。【動画】映画『オークストリートの異変』本予告本作は、『クローバーフィールド／HAKAISHA』などで知られるJ.J.エイブラムスが製作を担当。『イット・