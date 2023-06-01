1989（平成元）年6月2日、リクルート事件で退陣した竹下首相の後継として、衆参両院本会議で宇野宗佑氏が新首相に選出された。これに先立ち、自民党総裁に決まった宇野氏は「総裁の椅子」で記念撮影。政治改革について「先頭に立って、政治倫理の確立に取り組む」と述べたが、参院選で大敗し、在職69日で辞任した。