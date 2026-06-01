東京電力ホールディングスは、福島第一原発2号機の使用済み燃料プールの核燃料について、2日から取り出しを開始します。2号機の使用済み燃料プールには615体の燃料が残されていて、冷却が続いています。完了は2028年ごろを見込むとしています。使用済み燃料の取り出しをめぐっては3号機と4号機で取り出しが完了している一方、1号機には392体が残されています。