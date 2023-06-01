tripleSが、6月1日にリリースした24人体制のカムバックアルバム『 pt.1』より、タイトル曲「Baby Flower」の日本語バージョンを6月3日に配信リリース。また、あわせてMVも公開する。 （関連：tripleS、前代未聞の24人グループが進む我が道誰ひとり欠けてはいけない――願いが生み出す無二の世界観） 本楽曲は、若さゆえの不安や葛藤を抱えながらも、自分を信じて前へ進もうとする姿を描