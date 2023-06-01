“若水”こと若狭水産高校あらため若狭小浜高校海洋科学科の生徒たちが開発した宇宙サバ缶が、ついに宇宙日本食の候補に選出される。テレビで紹介されたことで町が盛り上がるなか、JAXAから木島（神木隆之介）と皆川（ソニン）が来校。「ここからが本番」という木島からの言葉を受け、認証を得るために粘度と味のバランスについて再考を始める生徒たち。しかし瑠夏（伊東蒼）と竹田（木村舷碁）、川上（石田莉子）と小松崎（平澤