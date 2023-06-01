2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比470円安の6万6610円と急落。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては324.33円安。出来高は7980枚となっている。 TOPIX先物期近は3910.5ポイントと前日比28ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.2ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66610