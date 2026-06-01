台風6号は2日未明にかけて南西諸島付近を北上し、沖縄・奄美地方に最接近する見込みです。九州南部・奄美地方は、今後線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。3日にかけては暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する可能性もあります。不要不急の外出を控えるなど厳重な警戒が必要です。