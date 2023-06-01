住宅金融支援機構は１日、長期固定型住宅ローン「フラット３５」の６月の適用金利を発表した。住宅の建設費や購入額に占める借入額の割合を示す「融資率」が９割以下で返済期間が２１年以上３５年以下の場合、最低金利は前月比０・５ポイント高い３・２１％となった。比較可能な２０１７年１０月以降、初めて３％を超え、過去最高を更新した。最低金利の引き上げは３か月連続。フラット３５の適用金利は、長期金利の上昇を背