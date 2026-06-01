楽天市場が夏のトレンド予測を発表しました。暑さ対策が本格化する中、2026年は装着して直接からだを冷やす「ウェアラブル冷却」がトレンドになっています。服の中に水を注ぐ仕組みの水冷ベストは、高い冷却能力で作業中の熱中症対策に効果を発揮します。他にも、首を直接冷やす「ネッククーラー」や、服に取り付ける「クリップファン」などが登場しました。そして、夏のグルメは意外なものを凍らせる「冷凍アレンジ」に注目です。