昨年の「キングオブコント」で優勝したお笑いコンビ、ロングコートダディの堂前透（36）が1日、コンビのYouTubeチャンネルの生配信で、結婚したことを発表した。これを受けて堂前は生配信後に、自身のインスタグラムでも結婚を発表したが、同じタイミングで、相手のイラストレーター、田中かえさんもインスタグラムを更新。「ロングコートダディの堂前透さんと結婚しました」と発表した。文章とともに、余白に「結婚しました。」と