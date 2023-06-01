【ポケモン図鑑缶（BOSSシリーズ5商品）】 6月2日 発売 価格：各165円（185g缶） サントリービバレッジ＆フードは、サントリーコーヒー「BOSS」シリーズの5商品を新デザインの「ポケモン図鑑缶」として一斉リニューアルし、本日6月2日より発売する。 「BOSS」と「ポケモン30周年」のタイアップしたキャンペーンが開催さ