ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村２」が１日、開幕した。原田才一郎（２９＝福岡）は１Ｒ、２コースから２着、後半８Ｒは６コースから２着と２連対発進を決めた。「だいぶ余裕がある。スタートで遅れた位置からでも前に行った。伸び寄りだけど出足も大丈夫。結構いいと思う」と、早くも今節のパートナー２３号機の手応えは十分だ。今年はここまで７優出２Ｖ。近況も４月の若松から４節連続優出中と好