サッポロビールは１日、外食店のラガービールの取り扱い店舗数を２０２６年に２５年比で１５％増を目指すと発表した。酒税改正で減税となるビールの需要が拡大することを見込み、過去最大のキャンペーンを行う。同社のラガービールは、主に飲食店向けに瓶で展開されており、パッケージに赤い星のマークがあることから、「赤星」の愛称で親しまれている。２６年は過去最大の国内３０の繁華街などで、赤星のマークをあしらったポ