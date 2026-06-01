イスラエルがレバノンなどへの攻撃を継続していることを受け、イランがアメリカとの戦闘終結に向けた交渉を停止するとの見通しをイランメディアが報じました。【映像】イスラエルによるレバノンへの攻撃の様子革命防衛隊に近いタスニム通信は1日、イランの交渉チームが「仲介国を通じた協議や文書の交換を停止する予定だ」と伝えました。アメリカとの停戦の条件にレバノンが含まれているにもかかわらず、イスラエルが攻撃を