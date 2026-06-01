キッコーマン食品は１日、しょうゆやつゆ類など計２９１品目を９月納品分から値上げすると発表した。希望小売価格を税抜きで２〜２２％引き上げる。物流費やだし原料などの高騰が理由で、中東情勢による影響ではないという。「いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ」（４５０ミリ・リットル）は税抜き３１１円から３２９円に、「濃いだし本つゆ」（５００ミリ・リットル）は税抜き３６１円から３９０円になる。対象は、しょう