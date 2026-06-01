きょう午後、埼玉県川口市の住宅から「ケアマネージャーの女性を刃物で刺した。これから自分のことも刺す」と110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、ケアマネージャーの鈴木希代子さん（63）と、この家に住む60代の息子が血を流した状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。この家では高齢の母親も同居していましたが、警察は60代の息子が何らかの理由で鈴木さんを刃物で刺し、その後、自らを刺