高市総理大臣は、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘終結に向け一日も早く合意に至ることを強く期待すると伝えました。【映像】高市総理「合意が一日も早く得られることを強く期待」高市総理大臣「この機会をしっかり捉えて、イランも引き続き最大限の柔軟性を発揮して合意が一日も早く得られることを強く期待している旨を述べました」3回目の電話会談は、1日午後7時ごろから15分間行われ、高市総