如月新一の小説『横浜馬車道 葦屋陰陽道のやり口 うそつきはゆうれいの始まり』（ことのは文庫）が2026年6月22日に発売される。 【画像】意外といいコンビ？ 本作は、横浜を舞台に、自称・陰陽師と小説家のバディが怪事件や幽霊騒ぎに挑むオカルトミステリ。趣味・特技はカフェ巡りと除霊、言葉巧みな“ぺてん”で依頼人の事件を解決してしまう葦屋（あしや）は、横浜に事務所を構える自称陰陽師。一方、“欺瞞”を嫌う小説