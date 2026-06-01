高市総理大臣は1日夜、イランとの首脳電話会談を行い、「最大限の柔軟性を発揮して合意が一日も早く得られることを強く期待している」と伝えました。高市総理：イランのペゼシュキアン大統領との間で3回目の電話会談を行った。イランも引き続き最大限の柔軟性を発揮して、合意が一日も早く得られることを強く期待している旨を述べた。約1カ月ぶりとなる電話会談は午後7時頃に約15分間、行われました。高市総理は「話し合いを通じた