トヨタ自動車の子会社「ウーブン・バイ・トヨタ」は１日、豊田大輔シニア・バイス・プレジデント（３８）が８月１日付で退任し、トヨタに復帰すると発表した。大輔氏はトヨタの豊田章男会長の長男。ウーブンは静岡県裾野市の実証都市「ウーブン・シティ」を運営しており、大輔氏は昨年９月の実証開始に関わってきた。復帰後について、トヨタは「車作りの現場に近いところで管理職として業務にあたる」とするが、具体的な部署や